Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

Nome da criptoQTUM

ClassificaçãoNo.184

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)64.98%

Fornecimento circulante105,729,707.5

Fornecimento máximo107,822,406

Fornecimento total107,822,406

Taxa circulante0.9805%

Data de emissão2017-03-16 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez0.38 USDT

Máximo histórico106.8759994506836,2018-01-07

Menor preço0.770017723731,2020-03-13

Blockchain públicaQTUM

