The QuarkChain Network is an innovative permissionless blockchain architecture that aims to meet global commercial standards. It provides a secure, decentralized, and scalable blockchain solution to deliver 100,000+ on-chain TPS.

Nome da criptoQKC

ClassificaçãoNo.542

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.05%

Fornecimento circulante7,141,672,970

Fornecimento máximo0

Fornecimento total10,000,000,000

Taxa circulante%

Data de emissão2018-06-05 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez0.0198 USDT

Máximo histórico4.88068411,2021-04-25

Menor preço0.00136475646408,2020-03-13

Blockchain públicaQKC

