QGOV tokens are the native asset of the Q Protocol and the driving force behind Q’s governance, security, and functionality. As the ultimate owners of the Q system, QGOV token holders benefit from the protocol’s superior economics.

Nome da criptoQGOV

ClassificaçãoNo.1876

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.04%

Fornecimento circulante265,697,629.53190738

Fornecimento máximo0

Fornecimento total1,018,617,984.0704001

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.5011257508831489,2024-08-23

Menor preço0.004557884422494434,2025-04-11

Blockchain públicaQGOV

