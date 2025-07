QAI

QuantixAI, developed by Quantix Capital, introduces the QAI Token, an Ethereum-based token designed to optimize liquidity dynamics within a sophisticated algorithmic trading ecosystem.Technically, QuantixAI integrates a spectrum of advanced quantitative trading strategies leveraging statistical models such as AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), and machine learning algorithms including Support Vector Machines (SVM) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks. Real-time data processing capabilities are enhanced through tools like Apache Kafka, facilitating efficient data ingestion and processing.

Nome da criptoQAI

ClassificaçãoNo.412

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)596.35%

Fornecimento circulante804,287.8067161

Fornecimento máximo10,000,000

Fornecimento total10,000,000

Taxa circulante0.0804%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico109.65198639977727,2025-07-13

Menor preço2.109046466218064,2024-04-20

Blockchain públicaETH

