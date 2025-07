PZP

PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform.

Nome da criptoPZP

ClassificaçãoNo.1919

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0,34%

Fornecimento circulante85 495 698

Fornecimento máximo150 000 000

Fornecimento total144 899 999

Taxa circulante0.5699%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.6022658818053047,2023-11-12

Menor preço0.005804200578816588,2024-10-16

Blockchain públicaBSC

