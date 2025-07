PUMPBTC

PumpBTC is a liquid staking protocol on Babylon that enables BTC holders to participate in Babylon staking while maintaining liquidity for extra rewards. Our new platform, BTC-fi Yield Vault, aims to provide CeFi-level security alongside scalable DeFi returns denominated in BTC.

Nome da criptoPUMPBTC

ClassificaçãoNo.1070

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.92%

Fornecimento circulante285,000,000

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.285%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.23385128396045374,2025-04-23

Menor preço0.005963806888961928,2025-07-15

Blockchain públicaETH

