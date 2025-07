PSPS

BobaCat, inspired by Billy Marcus's cat Boba, is a meme token on the Ethereum blockchain with the symbol $PSPS. It mixes fun meme culture with a serious goal of helping animal welfare and pet shelters. By using crypto for good, BobaCat is setting an example in the community on how to support important causes.

Nome da criptoPSPS

ClassificaçãoNo.1771

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.02%

Fornecimento circulante577,172,773.2514561

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total577,172,773.2514561

Taxa circulante0.5771%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.09484798014935664,2024-03-29

Menor preço0.00017406913220778,2023-11-15

Blockchain públicaETH

