Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance.

Nome da criptoPRX

ClassificaçãoNo.2417

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.13%

Fornecimento circulante13,660,249

Fornecimento máximo77,000,000

Fornecimento total41,512,309

Taxa circulante0.1774%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico5.014024983935393,2022-03-27

Menor preço0.01836796912248177,2025-06-18

Blockchain públicaBSC

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.