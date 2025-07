PROPS

Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem

Nome da criptoPROPS

ClassificaçãoNo.1064

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.88%

Fornecimento circulante419,297,244.7715864

Fornecimento máximo1,200,000,000

Fornecimento total1,200,000,000

Taxa circulante0.3494%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.2718274596699227,2024-04-05

Menor preço0.014981776422742052,2023-12-11

Blockchain públicaAPTOS

