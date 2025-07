PROPC

Propchain is a real estate investing marketplace that provides its users with the tools to invest in global real estate properties and developments of all natures, sizes, valuations, and locations. Propchain makes use of blockchain technology to facilitate your experience on our platform and allows you to invest in fractionalized real estate as opposed to traditional investing methods.

Nome da criptoPROPC

ClassificaçãoNo.989

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)2.18%

Fornecimento circulante38,513,644.40278955

Fornecimento máximo100,000,000

Fornecimento total63,763,336.9999994

Taxa circulante0.3851%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico5.341897333509249,2024-03-28

Menor preço0.3007309977264045,2025-07-10

Blockchain públicaETH

