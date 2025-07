PORTUMA

With Portuma, the project team have created a platform in the gaming industry with a global user base exceeding 3 billion, bringing together advertiser brands and game studios to enable the publication of non-disruptive ads to the gaming experience. Additionally, with Portuma Token, an earning model has been established where users playing games can earn Portuma tokens as they play. The Portuma Ecosystem, encompassing all of these, is designed as a structure that merges in-game advertising and in-game economy.

Nome da criptoPORTUMA

ClassificaçãoNo.2439

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante3,784,748,038

Fornecimento máximo10,000,000,000

Fornecimento total9,864,463,555

Taxa circulante0.3784%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.00416911829486032,2022-06-01

Menor preço0.000070342407221662,2025-04-08

Blockchain públicaBSC

Setor

Midias sociais

