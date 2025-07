PORT3

Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases.

Nome da criptoPORT3

ClassificaçãoNo.1207

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.75%

Fornecimento circulante353,961,584.0273618

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total999,930,724.6173522

Taxa circulante0.3539%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.32825507030864065,2024-03-28

Menor preço0.011041491512868788,2025-03-11

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoPort3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.