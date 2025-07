PONGO

Pongo isn’t just any skunk—he’s a warrior born in the meme coin trenches, where countless tokens rise and fall in the blink of an eye. Born with black and white fur, Pongo wears his colors with pride, symbolizing his loyalty to XRP and his mission to unite meme coins under one flag. For Pongo, the XRP blockchain isn’t just a platform—it’s his battleground, and he’s ready to lead the meme coin revolution.

Nome da criptoPONGO

ClassificaçãoNo.1855

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante99,999,999,999,999

Fornecimento máximo0

Fornecimento total99,999,999,999,999

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.000000198118835201,2025-01-14

Menor preço0.00000000590108406,2025-06-22

Blockchain públicaXRP

ApresentaçãoPongo isn’t just any skunk—he’s a warrior born in the meme coin trenches, where countless tokens rise and fall in the blink of an eye. Born with black and white fur, Pongo wears his colors with pride, symbolizing his loyalty to XRP and his mission to unite meme coins under one flag. For Pongo, the XRP blockchain isn’t just a platform—it’s his battleground, and he’s ready to lead the meme coin revolution.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.