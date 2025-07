POKT

Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT.

Nome da criptoPOKT

ClassificaçãoNo.419

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.48%

Fornecimento circulante2,011,680,128.050819

Fornecimento máximo0

Fornecimento total2,351,036,685.870521

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico3.099854645224399,2022-01-16

Menor preço0.008747360397530879,2025-04-17

Blockchain públicaNONE

Setor

Midias sociais

