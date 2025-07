PIXFI

Pixelverse features a cyberpunk-themed game available on both Telegram and web browsers. The platform boasts 50M players and over 12M social media followers.Featuring a diverse array of games with RPG elements and real-time PvP battles, Pixelverse has attracted over 500K online players ready to battle on PixelTap. The platform also showcases notable projects such as ""Huxley"" by Ben Mauro, an art director renowned for his work on Call of Duty, Halo, and Metal Gear.

Nome da criptoPIXFI

ClassificaçãoNo.1993

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.09%

Fornecimento circulante2,666,255,926.225702

Fornecimento máximo5,000,000,000

Fornecimento total5,000,000,000

Taxa circulante0.5332%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.0976972121400039,2024-07-19

Menor preço0.000363447169020196,2025-07-08

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.