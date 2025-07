PBR

PolkaBridge is the first decentralized bridge between the Polkadot platform and other blockchains. PolkaBridge is designed to make it super easy for you to connect with several other blockchains in the cryptocurrency world. PolkaBridge offers; a good way to earn passive income, lower transaction fees than Ethereum, super-fast transaction processes, and many other benefits.

Nome da criptoPBR

ClassificaçãoNo.2917

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante74,915,166.83596767

Fornecimento máximo100,000,000

Fornecimento total74,915,166.83596767

Taxa circulante0.7491%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico11.670012807031583,2021-11-16

Menor preço0.000277651017490831,2025-06-26

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

