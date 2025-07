PANDA

Panda is an automated market maker (AMM) designed on Solana, which utilises a central limit order book to execute lightning-fast trades, shared liquidity and new features for earning yield.

Nome da criptoPANDA

ClassificaçãoNo.3219

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante807,994,351

Fornecimento máximo888,888,888

Fornecimento total888,875,758

Taxa circulante0.9089%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.3577123953024388,2025-07-13

Menor preço0.000000305912512812,2025-07-14

Blockchain públicaSOL

