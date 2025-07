OGPU

The OpenGPU Network aims to establish a true decentralized physical infrastructure network (DePIN) and an ecosystem on top of it for efficient distribution of computation-heavy tasks, such as AI training and inference, across a network of global peers.

Nome da criptoOGPU

ClassificaçãoNo.1221

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)2.39%

Fornecimento circulante19,639,104.8193

Fornecimento máximo21,000,000

Fornecimento total21,000,000

Taxa circulante0.9351%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico3.6146305528459806,2024-11-27

Menor preço0.05277848051269474,2024-04-22

Blockchain públicaOGPU

ApresentaçãoThe OpenGPU Network aims to establish a true decentralized physical infrastructure network (DePIN) and an ecosystem on top of it for efficient distribution of computation-heavy tasks, such as AI training and inference, across a network of global peers.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por e não devem ser considerados como conselhos de investimento.