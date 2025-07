OFN

Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs.

Nome da criptoOFN

ClassificaçãoNo.2552

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.63%

Fornecimento circulante174,845,640.2642292

Fornecimento máximo500,000,000

Fornecimento total500,000,000

Taxa circulante0.3496%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.9082576116204563,2024-03-14

Menor preço0.001231020570488098,2025-07-17

Blockchain públicaBSC

ApresentaçãoOpenfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.