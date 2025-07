NXPC

NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model.

Nome da criptoNXPC

ClassificaçãoNo.245

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)19.55%

Fornecimento circulante188,006,746

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.188%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico3.8393480388979015,2025-05-15

Menor preço0.8685474562045794,2025-06-22

Blockchain públicaAVAX_CCHAIN

