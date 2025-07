NWC

Numerico is a self-sustaining all-in-one ecosystem that empowers even complete crypto beginners to confidently enter and thrive in the crypto space. Our ecosystem offers solutions like an AI copy trading platform Mercury Trade, Numerico's layer two blockchain solution, a range of unique AI products that will enhance your trading success rate, keep you safe when trading on DEXs and help you build on-chain products even if you have no experience with coding. Additionally, Numerico offers a financial product that allows you to seamlessly spend your ecosystem profits while providing real yields to stakers.

Nome da criptoNWC

ClassificaçãoNo.1495

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.10%

Fornecimento circulante150,400,833.69860733

Fornecimento máximo0

Fornecimento total270,050,481.2686112

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico2.23726923,2021-05-03

Menor preço0.0162818774419,2019-11-13

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

