Neurashi is a cutting-edge AI blockchain framework that brings together the power of artificial intelligence and blockchain infrastructure. It uses a crypto-economic incentive system to foster trust and credibility, and it is designed to address inherent faults in global AI systems with transparency and objectivity.

Nome da criptoNEI

ClassificaçãoNo.2312

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.19%

Fornecimento circulante274,729,103

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.2747%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.029277466632792237,2024-03-10

Menor preço0.001566918782795047,2025-07-15

Blockchain públicaSOL

