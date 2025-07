NABOX

Nabox is a Cross-chain DeFi wallet with DID capabilities built for Web 3.0. Built on the cross-chain friendly NULS blockchain, Nabox enables seamless transactions and swaps across various chains via NerveNetwork technology. With Nabox, users are able to utilize their digital assets across chains at the click of a button. With this, we hope to be the enabler of high performance blockchains, allowing their closer integration to the Ethereum Layer 2 infrastructure.

Nome da criptoNABOX

ClassificaçãoNo.2260

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante208,614,091,935.19

Fornecimento máximo1,000,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000,000

Taxa circulante0.2086%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.000375839325844436,2021-11-28

Menor preço0.000001572508954823,2025-04-20

Blockchain públicaBSC

Setor

Midias sociais

