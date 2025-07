MYX

MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.

Nome da criptoMYX

ClassificaçãoNo.1134

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)5.19%

Fornecimento circulante124,762,450.9

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.1247%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.16378646070130892,2025-06-30

Menor preço0.04671661054199852,2025-06-19

Blockchain públicaBSC

