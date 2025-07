MULTI

Multichain is a Cross-Chain Router Protocol (CRP), an infrastructure developed for the seamless flow of on-chain assets’ interoperability. It aims to become the ultimate router of Web3.

Nome da criptoMULTI

ClassificaçãoNo.1165

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.65%

Fornecimento circulante14,541,093.5633

Fornecimento máximo100,000,000

Fornecimento total100,000,000

Taxa circulante0.1454%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico38.6246297489588,2022-01-14

Menor preço0.040700675011833484,2025-04-08

Blockchain públicaBSC

ApresentaçãoMultichain is a Cross-Chain Router Protocol (CRP), an infrastructure developed for the seamless flow of on-chain assets’ interoperability. It aims to become the ultimate router of Web3.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.