MNFT

MNFT, utility, and governance token granting our community the opportunity to benefit from the variety of upcoming token utilization and incentivize active participation in the MongolNFT marketplace, DAO, Streaming services, Gaming, DeFi projects.

Nome da criptoMNFT

ClassificaçãoNo.1947

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante142,323,745,596

Fornecimento máximo400,000,000,000

Fornecimento total162,072,971,959.59134

Taxa circulante0.3558%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.000290030640478054,2024-10-30

Menor preço0.000002998725108824,2024-10-31

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoMNFT, utility, and governance token granting our community the opportunity to benefit from the variety of upcoming token utilization and incentivize active participation in the MongolNFT marketplace, DAO, Streaming services, Gaming, DeFi projects.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.