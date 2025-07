MINA

Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.

Nome da criptoMINA

ClassificaçãoNo.179

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.94%

Fornecimento circulante1,242,397,052.8400393

Fornecimento máximo∞

Fornecimento total1,242,397,052.8400393

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico9.91409787,2021-06-01

Menor preço0.14716687850259458,2025-06-22

Blockchain públicaMINA

