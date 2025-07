MICRO

MicroGPT is an advanced AI platform designed to streamline and democratize software development for developers of all levels. Offering real-time coding suggestions, IDE integration, and a unique "Code to Earn" rewards system, MicroGPT empowers users to code efficiently and collaboratively across mobile, web, and desktop. With an emphasis on accessibility and productivity,

Nome da criptoMICRO

ClassificaçãoNo.1973

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.07%

Fornecimento circulante749,486,183

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.7494%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.055855382276555225,2025-01-05

Menor preço0.000476789213184707,2025-07-04

Blockchain públicaETH

