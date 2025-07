MEE

Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe.

Nome da criptoMEE

ClassificaçãoNo.1300

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.39%

Fornecimento circulante559,411,443

Fornecimento máximo0

Fornecimento total2,469,557,562.0285716

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.03192242320977911,2024-04-06

Menor preço0.002420084060039796,2025-06-22

Blockchain públicaMATIC

