Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications

Nome da criptoMBP

ClassificaçãoNo.1848

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)15.10%

Fornecimento circulante15,994,914

Fornecimento máximo200,000,000

Fornecimento total200,000,000

Taxa circulante0.0799%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.10760988065946643,2025-07-18

Menor preço0.03374812281832514,2024-11-30

Blockchain públicaBSC

Setor

Midias sociais

