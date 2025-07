MBL

【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue.

Nome da criptoMBL

ClassificaçãoNo.590

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)%0,04

Fornecimento circulante18.639.887.214

Fornecimento máximo30.000.000.000

Fornecimento total30.000.000.000

Taxa circulante0.6213%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez0,0012 USDT

Máximo histórico0.04599472,2021-04-02

Menor preço0.000767721148402,2020-03-13

Blockchain públicaONT

Apresentação【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.