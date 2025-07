MARS4

Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots.

Nome da criptoMARS4

ClassificaçãoNo.2498

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.01%

Fornecimento circulante2,483,082,772

Fornecimento máximo4,000,000,000

Fornecimento total4,000,000,000

Taxa circulante0.6207%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.051011096923131,2021-11-01

Menor preço0.000092440507660548,2025-07-06

Blockchain públicaETH

Isenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.