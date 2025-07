LQTY

Liquity (LQTY) is a token that captures the fee revenue generated by the Liquity Protocol via staking. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%.

Nome da criptoLQTY

ClassificaçãoNo.307

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)41.96%

Fornecimento circulante95,059,224.59678389

Fornecimento máximo100,000,000

Fornecimento total100,000,000

Taxa circulante0.9505%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico62.974752516289335,2021-11-16

Menor preço0.4336891936927399,2025-04-08

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

