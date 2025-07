LOKA

League of Kingdoms' is an MMO Strategy game where gamers fight for dominion. You can fully own and seamlessly trade digital assets through NFT technology. You will participate in game governance through transparent voting and the congress system.

Nome da criptoLOKA

ClassificaçãoNo.698

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)4,02%

Fornecimento circulante378 320 788,6204255

Fornecimento máximo500 000 000

Fornecimento total500 000 000

Taxa circulante0.7566%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico5.37371927978624,2022-04-02

Menor preço0.04428115975865313,2025-06-22

Blockchain públicaETH

