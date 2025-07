LOGX

LogX Network is the ultimate DeFI superapp, offering 50+ exotic perpetual markets, Leveraged prediction markets,memecoins & RWAs. LogX Network is powered by Arbitrum, Hyperlane, and AltLayer. LogX Network aggregates liquidity from top CEXs like Binance, Coinbase, and OKX, delivering limitless liquidity to DeFi consumers.

Nome da criptoLOGX

ClassificaçãoNo.1756

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.06%

Fornecimento circulante261,108,000

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.2611%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.22448504758967733,2024-09-24

Menor preço0.008111559331210515,2025-07-16

Blockchain públicaARB

