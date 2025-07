LKI

Laika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets.

Nome da criptoLKI

ClassificaçãoNo.1943

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.16%

Fornecimento circulante428,234,948.5

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.4282%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.036466368338449004,2025-01-17

Menor preço0.002001475228397724,2025-06-22

Blockchain públicaBSC

