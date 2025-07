LINGO

LINGO tokens enable users to stake or quest to earn real-life rewards at 3,000+ brands across 80 countries, including Nike, Spotify, and Starbucks. The rewards model is powered by RWA cash flows, ensuring sustainability through bear and bull markets. Additional use cases include loyalty programs, exclusive membership perks, and gamified rewards and experiences.

Nome da criptoLINGO

ClassificaçãoNo.1195

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.33%

Fornecimento circulante206,339,847

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total206,339,847

Taxa circulante0.2063%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.6091323507966424,2024-12-17

Menor preço0.036798098854767425,2025-07-09

Blockchain públicaBASE

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.