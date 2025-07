LGCT

Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users.

Nome da criptoLGCT

ClassificaçãoNo.248

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)6.12%

Fornecimento circulante106,139,448.5

Fornecimento máximo300,000,000

Fornecimento total300,000,000

Taxa circulante0.3537%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico2.1998545114038492,2025-04-21

Menor preço0.7988833348798597,2025-01-07

Blockchain públicaBSC

Setor

Midias sociais

