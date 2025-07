L3

Layer3 is the attention layer, decentralizing the engine behind internet giants via incentive and identity protocols. It acts as a universal connector between blockchain ecosystems, revolutionizing how they build community and distribute value with omnichain infrastructure. Users can discover and earn via perpetual incentives, quests, pre-token networks via launchpad, and a unified cross-chain identity.

Nome da criptoL3

ClassificaçãoNo.3271

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante0

Fornecimento máximo3,333,333,333

Fornecimento total3,333,333,333

Taxa circulante0%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.15526172424064377,2025-03-28

Menor preço0.03537757570921343,2024-08-30

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

