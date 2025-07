K

Kinto is the Modular exchange. Access the best opportunities in DeFi through our tailored blockchain and non-custodial smart wallet, engineered for maximum security and seamless user experience.

Nome da criptoK

ClassificaçãoNo.1896

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1,22%

Fornecimento circulante1 840 290,02474483

Fornecimento máximo10 000 000

Fornecimento total10 000 000

Taxa circulante0.184%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico8.066216397837652,2025-07-09

Menor preço0.4853659047991733,2025-07-10

Blockchain públicaARB

ApresentaçãoKinto is the Modular exchange. Access the best opportunities in DeFi through our tailored blockchain and non-custodial smart wallet, engineered for maximum security and seamless user experience.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.