Kwenta is a decentralized derivatives trading platform, live on Optimism, offering real-world and on-chain synthetic assets using the power of the Synthetix protocol.

Nome da criptoKWENTA

ClassificaçãoNo.1398

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)35.14%

Fornecimento circulante431,809.088

Fornecimento máximo0

Fornecimento total607,155.62

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico804.5456021143065,2023-03-14

Menor preço7.175762743891336,2025-06-11

Blockchain públicaOP

