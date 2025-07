KIMA

Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.

Nome da criptoKIMA

ClassificaçãoNo.1454

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.56%

Fornecimento circulante52,387,752.87514973

Fornecimento máximo210,000,000

Fornecimento total210,000,000

Taxa circulante0.2494%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.095506932178614,2024-11-27

Menor preço0.04643687296747349,2025-04-09

Blockchain públicaARB

