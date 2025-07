KDA

Kadena offers the industry’s only Proof-of-Work Layer 1 blockchain that is infinitely scalable, secure, and decentralized. Its infrastructure-grade performance and impenetrable network empower users to develop high-value systems using Kadena’s security-focused smart contract language, Pact.

Nome da criptoKDA

ClassificaçãoNo.257

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)3.94%

Fornecimento circulante324,186,543.2754

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.3241%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico28.246047910135935,2021-11-11

Menor preço0.12130507,2021-01-11

Blockchain públicaKDA

ApresentaçãoKadena offers the industry’s only Proof-of-Work Layer 1 blockchain that is infinitely scalable, secure, and decentralized. Its infrastructure-grade performance and impenetrable network empower users to develop high-value systems using Kadena’s security-focused smart contract language, Pact.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.