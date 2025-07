KATA

Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

Nome da criptoKATA

ClassificaçãoNo.1356

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante37,298,973,925

Fornecimento máximo50,000,000,000

Fornecimento total50,000,000,000

Taxa circulante0.7459%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.00829882791721224,2021-12-24

Menor preço0.000104374616984568,2025-07-06

Blockchain públicaBSC

ApresentaçãoKatana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.