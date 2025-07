KARRAT

The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games.

Nome da criptoKARRAT

ClassificaçãoNo.880

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.38%

Fornecimento circulante353,685,106

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.3536%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.26967282682687,2024-06-06

Menor preço0.030300711023323768,2025-06-22

Blockchain públicaETH

