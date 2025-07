JUSTICE

A decentralized autonomous organization named AssangeDAO was launched as a cryptocurrency fundraiser for Assange’s legal defense as he fights his last battle to avoid extradition to the U.S. on criminal charges.

Nome da criptoJUSTICE

ClassificaçãoNo.4557

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante0

Fornecimento máximo17,346,146,461

Fornecimento total17,346,146,461

Taxa circulante0%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.003305015220678857,2022-02-09

Menor preço0.00001187231605627,2023-09-11

Blockchain públicaETH

