izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way.

Nome da criptoIZI

ClassificaçãoNo.1547

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.05%

Fornecimento circulante787,400,000

Fornecimento máximo2,000,000,000

Fornecimento total2,000,000,000

Taxa circulante0.3937%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.22582181306541096,2021-12-21

Menor preço0.003707408845399886,2025-05-19

Blockchain públicaETH

