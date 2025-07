ITHACA

Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying.

Nome da criptoITHACA

ClassificaçãoNo.2166

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.20%

Fornecimento circulante79,786,095

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.0797%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.18434736365349902,2024-12-18

Menor preço0.004934531351990261,2025-07-02

Blockchain públicaBSC

