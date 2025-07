ISLM

Islamic Coin (ISLM) is the native currency of HAQQ, an ethics-first L1 blockchain that brings together sustainability-centered developers, validators, open-source contributors, and Muslim innovators in sustainable finance.

Nome da criptoISLM

ClassificaçãoNo.9267

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante1,961,683,362.362072

Fornecimento máximo0

Fornecimento total20,220,983,509.468754

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.08164389016452497,2024-11-13

Menor preço0.02059762751860959,2025-02-03

Blockchain públicaISLMEVM

Setor

Midias sociais

