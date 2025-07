ISK

Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play.

Nome da criptoISK

ClassificaçãoNo.1858

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.05%

Fornecimento circulante383,167,092

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total996,852,899.71

Taxa circulante0.3831%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.6174141988689682,2022-09-29

Menor preço0.004305575490168477,2025-07-16

Blockchain públicaBASE

